Por una tarea en el colegio, contó que era abusada por su tío: Los padres sabían todo

El fiscal penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Federico Obeid, requirió ante el Juzgado de Garantías 8, la elevación a juicio de la causa en la que un hombre de 35 años se encuentra imputado por el delito de abuso sexual simple.

El hecho fue denunciado por el director de un establecimiento educativo. El docente explicó que una alumna de cuarto año, al realizar una tarea escolar asignada por su maestra, relató que su tío la había sometido a tocamientos.

Precisó que los padres fueron notificados de lo ocurrido y manifestaron estar al tanto de la situación. Explicaron que, por ese motivo, habían decidido tomar distancia del resto de la familia para proteger a la menor, aunque aclararon que no tenían intención de radicar una denuncia, dado que el agresor es el hermano de la madre de la adolescente.

Desde la escuela informaron que activarían el protocolo correspondiente para estos casos y procederían a radicar la denuncia.

A partir de esa intervención, la Fiscalía especializada en delitos sexuales inició la investigación, reuniendo diversas pruebas que llevaron al fiscal Obeid a solicitar que el hombre sea juzgado por el abuso sexual de su sobrina.