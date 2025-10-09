La mayoria de los casos de abuso sexual infantil se da en contextos intrafamiliares

A través de FMProfesional el Asesor de Incapaces, Cristian Babiez se refirió a los casos de abuso infantil. Según señaló, en un gran procentaje estos se dan en un contexto familiar o conocida del menor.

Es que recientemente se conoció el caso de dos niñas salteñas quienes revelaron en clases de ESI, los abusos sexuales a los que eran sometidas por su tio. Fue la madre quien radicó la denuncia contra el hombre de 30 años.

Este tipo de hechos ocurren en gran procentaje dentro de la familia, "un agravante es cuando se trata de una familiar o encargada de su guarda y también un ministro religioso. Se aprovecha la relación de confianza o de autoridad con el niño para saciar su apetencia sexual".

Algo importante en estos casos es poder detectar las señales y alertas como los cambios de conducta en el cuerpo del menor y en los mensajes que busca transmitir.

“Muchas veces el niño o niña por la edad o por el nivel de afectación no puede verbalizar de manera clara lo que le pasa pero hay señales corporales o emocionales: actitudes de rebeldía, no quieren comer, incontinencia de esfínteres, entre otras cosas”.

Po último resaltó: “La persona que tome conocimiento de un abuso o de una situación que posiblemente se constituye en abuso inmediatamente tiene que radicar la denuncia en la comisaría, en Fiscalía, Asesoría de Menores o en la Secretaría de Niñez y Familia”.