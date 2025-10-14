Día de la madre: Una semana cargada de actividades para disfrutar

Desde la Municipalidad de Salta, a través de la Coordinación General de Relaciones con la Comunidad, se anunciaron una serie de actividades para celebrar el Día de la Madre. Los festejos tendrán lugar en los diferentes Centros Integradores Comunitarios de Asunción, Bicentenario, Santa Cecilia y Solidaridad.

En estos lugares habrá bingos, meriendas, clases de zumba, jornadas saludables, concursos de bailes y sorteos, entre otras actividades.

El primero de estos festejos ya se realizó y tuvo lugar en el CIC de Unión, donde más de 100 mujeres de zona norte fueron las protagonistas de una jornada a puro ritmo y color. La reesponsable del lugar, Sol Maidana detalló que: "El encuentro para mujeres de zona norte, permitió volver a refugiarnos en un espacio de cuidado y de contención".

Jueves 16 de octubre

Lugar: CIC de Asunción de 17:00 a 20:00 hs.

Actividad: Bingo para las madres

Dirección: calle Ntra. Señora de San Nicolás esquina Ntra. Señora del Perpetuo Socorro (mza. 282 Lote 3).

Lugar: CIC de Bicentenario de 15:00 a 17:00 hs.

Actividad: Encuentro para las madres

Dirección: Av. Los Alpes y Veteranos de Malvinas.

Lugar: CIC de Solidaridad de 18:00 a 20:00 hs.

Actividad: Merienda Día de la Madre

Dirección: Manzana 414 B Lote 1 de Bº Solidaridad.

Viernes 17 de octubre