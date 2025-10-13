Regalarle un desayuno a mamá, puede costar más de $40.000 pesos

El domingo es el día de la madre y muchos aún están pensando que regalarle a mamá. Una de las opciones para agasajar a mamá es enviarle un desayuno con cosas ricas y que amanezca con una sonrisa.

Las opciones van entre los $25.000 con sencillas opciones de pastelería, como maicenitas, cupcakes y una porción de brownie en algunos casos. Allí la caja de cartón se presenta con tonos pasteles y la leyenda “feliz día mamá”.

A partir de ahí, empiezan a elevarse los precios con opciones que llevan medialunas, jugos naturales, tartas de frutilla, brownie, una taza y una opción salada. Los precios ascienden, según el lugar que elijas hasta los $40.000 mil pesos.

Otro tema, es el reparto, deberá consensuarse con el emprendedor por la entrega o el retiro del desayuno. Allí podrían sumar costos extra.