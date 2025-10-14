Faltando 12 días, Salta entró en la cuenta regresiva para las Elecciones Legislativas 2025

La provincia de Salta entró formalmente en la cuenta regresiva para las Elecciones Legislativas Nacionales 2025, restando exactamente 12 días para que los salteños se reencuentren con las urnas el 26 de octubre venidero, para definir la representación de la provincia en el Congreso Nacional.

En estas elecciones, los ciudadanos salteños deberán votar por dos categorías: Senadores y Diputados Nacionales. En total, Salta renovará seis bancas en el Congreso: tres Senadores y tres Diputados. Las bancas a renovar en el Senado actualmente son ocupadas por Nora Giménez, Sergio Leavy y Juan Carlos Romero, mientras que en la Cámara Baja son de Pamela Calletti, Emiliano Estrada y Carlos Zapata.

Los cargos se eligen bajo distintos sistemas. Las bancas de Diputados se asignan por representación proporcional (sistema D’Hondt), mientras que para el Senado se utiliza el sistema de la mayoría: el partido más votado obtiene dos de las tres bancas en juego, y la segunda fuerza se queda con la restante.

Entre los principales nombres que compiten por estas bancas, la oferta electoral es variada. Entre los nombres que buscan representar a Salta en el Congreso se destacan:

Senado: Juan Manuel Urtubey (Fuerza Patria), Flavia Royón (Primero los Salteños), Emilia Orozco (La Libertad Avanza), Sergio “Oso” Leavy (Partido de la Victoria), Natalio Iglesias (UCR), Claudio del Plá (FIT-Unidad).

Diputados: Gabriela Flores (La Libertad Avanza), Bernardo Biella (Primero los Salteños), Emiliano Estrada (Fuerza Patria), Marcela Jesús (Partido de la Victoria), Soledad Farfán (UCR), Andrea Villegas (FIT-Unidad).

La gran novedad será el uso de la Boleta Única de Papel (BUP). Este mecanismo reemplaza la tradicional boleta sábana por una única hoja que reúne a todos los candidatos. El proceso es sencillo: el votante debe marcar una sola casilla por cada categoría de cargo (Senador y Diputado), doblar la boleta y depositarla en la urna, lo que busca garantizar la transparencia y visibilidad de toda la oferta electoral.

Con la veda electoral iniciando el 24 de octubre y el escrutinio definitivo programado para comenzar el 28 de octubre, Salta se prepara para definir la composición de su representación en el Poder Legislativo de la Nación, en lo que será una jornada cívica fundamental para el futuro político y económico del país.