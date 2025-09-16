¡A chequear! Ya está el padrón para las elecciones nacionales de octubre

¡A practicar! La Cámara Nacional Electoral (CNE) ya puso a disposición de los ciudadanos de todo el país el padrón electoral definitivo para las próximas elecciones legislativas nacionales, que se celebrarán el 26 de octubre. Desde este martes 16 de septiembre, los electores pueden consultar el lugar donde deberán emitir su voto.

La publicación del padrón definitivo forma parte del cronograma electoral anual establecido por la CNE, que marca esta fecha como el momento para la impresión y difusión oficial de las listas de votantes, así como para la designación de las autoridades de mesa.

La herramienta de consulta, que ya se encuentra activa, permite a cada ciudadano conocer de forma detallada la información necesaria para el día de los comicios.

Para consultar el padrón, los electores deben ingresar al sitio oficial de la CNE e introducir su número de DNI, género, distrito y un código de validación.

Según indicó La Nación, el documento proporciona toda la información esencial para la jornada electoral: el nombre y la dirección del establecimiento donde se vota, el número de mesa y el número de orden que corresponde a cada elector.

Por último, se recordó que los ciudadanos tienen hasta el 26 de septiembre para verificar sus datos y solicitar la corrección de cualquier error u omisión que encuentren en el padrón, asegurando así que su información sea correcta antes de la elección.