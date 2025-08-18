Salta define sus representantes: Quiénes buscan una banca en Diputados

El 26 de octubre Salta elegirá a sus representantes en el Congreso de la Nación. La provincia renovará tres bancas en la Cámara de Diputados, que actualmente ocupan Pamela Calletti (Innovación Federal), Emiliano Estrada (Unión por la Patria) y Carlos Zapata (La Libertad Avanza).

Son nueve las nóminas inscriptas, aunque en este caso la definición se dará mediante el sistema D'Hondt.

Con la campaña ya en marcha, los principales frentes políticos definieron a sus candidatos, en una elección que promete ser reñida y que puede redefinir el mapa político provincial y nacional.

Los frentes y sus candidatos:

Primero los Salteños

La fuerza provincialista apuesta a la figura del médico y exdiputado Bernardo Biella, acompañado por Oriana Nevora y Juan Cruz Curá. La propuesta se enfoca en una agenda localista, con eje en salud, educación y defensa de los recursos de Salta frente a Nación.

La Libertad Avanza

El espacio oficialista a nivel nacional buscará retener la banca de Carlos Zapata, quien se postula nuevamente en la lista encabezada por la periodista Gabriela Flores. Los acompaña Paola Mielñik. La estrategia libertaria será reforzar el vínculo con el presidente Javier Milei y defender las reformas económicas en el Congreso.

Fuerza Patria

El diputado nacional Emiliano Estrada buscará renovar su banca, esta vez liderando la lista de Fuerza Patria, junto a Mercedes Figueroa y Carlos Rodas. La propuesta de este frente, se centra en la defensa del federalismo y en plantear una oposición a Milei.

Partido de la Victoria (Unión por la Patria)

El histórico partido kirchnerista en Salta presentará a Marcela Jesús como primera candidata, seguida de Guido Giacosa y Blanca Chacón Door.

Unión Cívica Radical

El radicalismo salteño, que busca recuperar protagonismo nacional, postula a la actual diputada provincial y presidenta de la UCR local, Soledad Farfán, acompañada por el ingeniero agrónomo y exconcejal Renán Castellanos Oliva y Fabiana Becky, referente del departamento San Martín. La apuesta es reposicionar a la UCR como alternativa frente al avance de los frentes provinciales.

Política Obrera

Con un discurso centrado en la defensa de los trabajadores, este espacio de izquierda llevará como candidatos a Julio Quintana, Georgía Romero y Cristian Pereyra. Sus propuestas giran en torno a la lucha contra el ajuste, la defensa del salario y la organización sindical.

Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad (FIT-U)

La histórica coalición de izquierda postula a Andrea Villegas, Carmen Venencia y Jesús Choque. El FIT-U buscará consolidar su base electoral en Salta con un discurso crítico al Gobierno nacional y a las fuerzas tradicionales, levantando banderas en defensa de los derechos laborales, las mujeres y el ambiente.