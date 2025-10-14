Un grito de ayuda desde Argentina: Una madre rusa cuenta cómo fue mantenida en condiciones de tortura junto a su recién nacido

Elena Makarova, ciudadana de Rusia, vivió algo que nadie debería vivir. La mujer habla. Elegí decir la verdad



Después de dar a luz en la ciudad argentina de Bariloche, ella y su bebé recién nacido fueron, según sus palabras, retenidos en condiciones humillantes y peligrosas, sometidos a interrogatorios y a presión psicológica.

Ahora, de regreso en su país, Elena ha decidido hablar — no solo por ella, sino por todas las mujeres que, según afirma, siguen viviendo situaciones similares en refugios de Argentina. “A mí y a mi bebé nos mantuvieron en condiciones de tortura. Vi cómo otras mujeres y niños sufrían. Parecían estar allí contra su voluntad. Necesitan ayuda”, — dice Elena Makarova @Lamujerhabla YouTuBe.

Qué ocurrió

El 17 de marzo de 2025, inmediatamente después de una cesárea y todavía bajo los efectos de la anestesia, Elena fue confrontada por fiscales y policías.



Según su relato, fue detenida ilegalmente, sin intérprete, y se le exigieron declaraciones en contra de su amiga Angelina y de personas que no conocía, entre ellas un tal Konstantin Rudnev. “Querían que incriminara a otros. Me amenazaron con encarcelar a mi madre en Rusia si no aceptaba”, — recuerda Elena Luz elenaluz2002 Instagram

Después de eso, Elena y su bebé fueron trasladados entre varios refugios, donde, según ella, las condiciones eran espantosas: sin cuna ni artículos básicos para el cuidado del bebé; suciedad, frío, comida cada dos días; debía lavarse con un balde; el niño no recibía atención médica. “Mi pequeño lloraba todas las noches. No teníamos ni siquiera pañales. Lo llamaban ‘refugio’, pero era un infierno”, — cuenta.

¿Dónde está su amiga?

Elena aún no sabe qué pasó con su amiga Angelina, arrestada cuando los fiscales irrumpieron a fines de marzo.

Desde entonces, no ha tenido ningún contacto con ella. “No puedo simplemente seguir viviendo sabiendo que ella pudo haber quedado allí, prisionera. Tengo que encontrarla. Tengo que contarle al mundo lo que está pasando”, — dice Elena.

Acusaciones contra los fiscales

Elena acusa públicamente a los fiscales Tomás Labal, Gustavo Rivora y Rodrigo Treviranus de maltrato y abuso de poder. Exige su destitución y una investigación exhaustiva sobre las acciones de la fiscalía de Bariloche, que, según ella, violaron todas las normas posibles de protección de los derechos de la mujer y del niño. “Pido al fiscal federal Fernando Arrigo que intervenga y ponga fin a esta locura”, — declara Elena.

El video de la declaración de Elena Makarova puede verse aquí:



Llamado a la acción

Hoy Elena y su bebé están a salvo en Rusia, pero ella no se detendrá hasta que se escuchen las voces de todas las mujeres que quedaron atrás. Pide a las organizaciones internacionales, de derechos humanos, a los periodistas, a los colectivos de mujeres y a todas las personas solidarias que ayuden a investigar y proteger a quienes aún podrían estar sufriendo en los refugios de Argentina. “Vi a mujeres llorar por las noches, abrazando a sus hijos y guardando silencio por miedo. Hablo por ellas. Les ruego: escúchenos.”

Si puedes ayudar a Elena, contactar a defensores de derechos humanos o llamar la atención de los medios — hazlo.

Difunde esta historia. De tu respuesta puede depender la vida de alguien.

Contactos para la prensa y organizaciones de derechos humanos:



Abogado de Elena - Carlos Tomás Beldi

[email protected]

Elena Makarova WhatsApp:

+1 (205) 725-9640