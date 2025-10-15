Condenaron a dos hombres por cultivar más de 100 kilos de marihuana

Dos Hombres fueron condenados por cultivo, almacenamiento y tenencia con fines de comercialización de estupefacientes, ya que contaban con más de 100 kilos de cogollos de marihuana y 530 plantines que fueron incautados en mayo pasado, de un campo del partido bonaerense de Mar Chiquita.

Los imputados tenían una sofisticada plantación y, por tanto, recibieron la pena de 4 años y medio de prisión como autor del delito, y 3 años de ejecución condicional como partícipe secundario, además, deberán pagar multas por $10.400.000.

El primer acuerdo pleno que contempla una condena efectiva desde la puesta en marcha del Código Procesal Penal Federal en el Distrito de Mar del Plata, proviene de una investigación desarrollada por la Oficina de Narcocriminalidad que conduce el fiscal federal Santiago Eyherabide dentro del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, según informó el portal Fiscales.gob.ar.

Los acusados contaban con prisión preventiva hasta el momento, tras el hallazgo del material estupefaciente que se dio durante un allanamiento, a raíz de la denuncia de un grupo de jóvenes que refirió que días antes, mientras buscaban leña en un campo de Colonia Barragán, partido de Mar Chiquita, un hombre del predio lindero los amedrentó con disparos de escopeta.

De acuerdo al expuesto por la fiscalía, encontraron ramas de cannabis sativa que se secaban con ayuda de ventiladores colgados en tendidos de alambre.

En el lugar también se secuestraron casi 11,5 millones de pesos y 400 dólares. A partir de la reconstrucción de los hechos, se les atribuyó a los hombres el cultivo y el almacenamiento de la marihuana, con fines de comercialización.