Con un test innovador, Salta podrá detectar el Chagas en recién nacidos

En el Hospital Público Materno Infantil se presentó un nuevo test molecular rápido y de bajo costo que permitirá detectar la enfermedad de Chagas en recién nacidos desde las primeras horas de vida, marcando un avance clave en el diagnóstico temprano y la prevención del Chagas congénito en la provincia.

El kit, desarrollado por el Instituto Dr. César Milstein – CONICET junto a la empresa NEOKIT S.A.S., fue validado clínicamente en Salta durante tres años y recientemente aprobado por la ANMAT para su uso en personas.

Su principal beneficio es que puede aplicarse en cualquier hospital o centro de salud, incluso en zonas rurales, con una pequeña muestra de sangre.

El subsecretario de Gestión de Salud, Luciano Giasso, destacó el trabajo conjunto entre la ciencia, el sector público y el privado: “Cuando se articulan esfuerzos, se logran grandes cosas como este test. Es un orgullo que Salta haya sido parte del proceso de validación. Con este kit se podrá tomar la muestra en cualquier área operativa de la provincia”.

Por su parte, la directora del Laboratorio de Biología Molecular y Citogenética del Materno Infantil, Paola Sago, explicó que el test es simple, permite un diagnóstico temprano y puede implementarse en hospitales del interior. "Detectar el Chagas a tiempo es fundamental porque, en etapas tempranas, la enfermedad se cura”.

Por su parte, Carolina Carrillo, investigadora del CONICET y directora del desarrollo del kit, subrayó que la herramienta “no requiere infraestructura compleja y puede aplicarse en cualquier lugar donde nazca un bebé, permitiendo el tratamiento inmediato de los casos positivos para que los niños crezcan sanos”.

El test consiste en mezclar una pequeña muestra de sangre con un reactivo: si la mezcla permanece violeta, el resultado es negativo; si cambia a azul, confirma la presencia del parásito.