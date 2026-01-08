Quita de subsidios energéticos: “Es una falta de responsabilidad de Nación transferirle a Provincia sus gastos”

El Gobierno Nacional anunció la quita de subsidios energéticos a más de 100.000 hogares de clase media, poniendo en marcha desde este mes al ReSEF (Registro de Subsidios Energéticos Focalizados).

Desde InformateSalta nos comunicamos con el Defensor del Pueblo, Federico Núñez Burgos, quien adelantó que en los próximos días tendrán una reunión con el Ente Regulador de los Servicios Públicos para ver como impactará esta medida en los recursos provinciales.

La preocupación se presenta no solo en los subsidios de luz y gas, sino también en la cuestión de garrafas, ya que los usuarios deben reempadronarse, además que según la información que maneja, se subsidiaría la oferta.

“Desde Salta y conjuntamente con las defensorías del pueblo de la República Argentina, estamos mirando con preocupación el proceso”, a esto se agrega que en el proceso al nuevo régimen no se habilitó una audiencia pública para discutir el nuevo esquema de subsidios, solo una no vinculante por medio electrónico.

Remarcó que este régimen se tomó con una mirada sesgada sin tener en cuenta cada región: “Tenemos regiones que en verano la energía eléctrica se vuelve fundamental para la refrigeración y tenemos regiones como los Andes que tienen mucho frío en invierno donde la calefacción se vuelve fundamental”.

“Lo que Nación no apoya o donde Nación se retira, la Provincia tiene que hacerse cargo y esto es una constante durante el gobierno de Milei”.

Esta quita de subsidios tomada desde Buenos Aires se decide con cierta homogeneidad en términos de climática, cuando la mirada debería estar puesta en la diversidad y las distintas necesidades.

“Creo que efectivamente va a terminar obligando a que nuevamente la Provincia tenga que hacerse cargo de subsidiar a las personas y a las familias con más necesidades, lo que termina siendo una falta de responsabilidad la Nación transfiriéndole a la Provincia sus gastos” finalizó.