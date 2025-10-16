“Son nuestros compañeros”: La UNSa desmintió que vayan a sacar a los perros del campus

Tras las versiones que circularon en redes sobre un presunto intento de eliminar a los perros comunitarios, la Universidad Nacional de Salta aclaró que los animales no serán retirados del predio y que se implementará un plan sanitario para su cuidado.

"Nunca hemos pensado en sacrificar ni echar a los perros del campus"

La vicerrectora, María Rita Martearena, explicó en las redes de la Universidad que la institución trabaja junto a la Subsecretaría de Bienestar Animal. “Vamos a tomar ciertas medidas como ponerles un collar para identificar cuáles son los perros de la universidad. Estamos en tratativas con el Dr. Peretti; va a venir un camión que los va a vacunar y desparasitar. Las perras ya están castradas", afirmó.

Por su parte, José Rivadeneira, celador de la UNSa, destacó el cariño que los estudiantes sienten por los animales: “ Van a venir veterinarios para vacunar a los perritos y van a ser tratados. Lo vamos a seguir teniendo porque ellos son nuestros compañeros. Si ustedes vieran cómo son con los estudiantes, no son malos”.

Desde la universidad remarcaron que el objetivo es garantizar el bienestar de los animales y evitar la desinformación que circuló en las últimas horas. "La universidad siempre quiso a sus perros. Nunca hemos pensado en sacrificar ni echar a los perros del campus”, finalizó la vicerrectora.