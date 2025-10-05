¡Hasta la estratósfera y más allá!: Estudiantes salteños podrán enviar sus proyectos al cielo

El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología, lanzó el concurso “Exploradores de la Estratósfera”, una propuesta innovadora que invita a estudiantes salteños de nivel secundario, terciario y universitario a diseñar e integrar una carga útil que será enviada al borde del espacio.

El desafío consiste en crear un dispositivo que será lanzado en un globo estratosférico, capaz de alcanzar altitudes de hasta 37 kilómetros, permitiendo realizar mediciones y experimentos científicos en condiciones reales de vuelo.

El objetivo del certamen es acercar la ciencia y la tecnología a las aulas, promoviendo el aprendizaje práctico en áreas STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y fortaleciendo el espíritu innovador de los jóvenes.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 6 de octubre, mediante un formulario digital disponible en línea. Las bases y condiciones pueden consultarse a través de los canales oficiales del Ministerio de Educación.

Para más información y consultas: [email protected].