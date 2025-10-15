Proteccionistas denuncian que querían “desaparecer” a los perros de la UNSa

Una grave denuncia sacude a la Universidad Nacional de Salta. Según expuso el activista por los derechos de los animales, Lucas Iñigo, empleados de la institución habrían recibido la orden de “desaparecer o matar” a los perros comunitarios que habitan el predio universitario. Además, los trabajadores aseguran haber sido amenazados con perder su empleo si no cumplían la orden.

En diálogo con ProfesionalFM, Iñigo explicó que “durante la mañana tomamos conocimiento de esta situación que nos alertó muchísimo. Sabemos que hay alumnos, profesores y personal que cuidan y alimentan a los perros de la UNSa, por eso es lamentable que dos personas hayan manchado la imagen de la universidad”. Según detalló, los señalados serían “un profesor de la Facultad de Humanidades y un licenciado en Seguridad e Higiene”.

“Los empleados afectados fueron informados de que debían sacar, regalar o matar a los perros, sino podían perder su trabajo”

El proteccionista indicó que “los empleados afectados, dos celadores y una guardia de seguridad, fueron informados de que debían sacar, regalar o matar a los perros, y que si no lo hacían podrían perder su trabajo”. Agregó que uno de los involucrados “ya tendría antecedentes de conflictos con alumnos dentro de la universidad”.

Desde las protectoras locales y asociaciones animalistas manifestaron su repudio a lo ocurrido y aseguraron que acompañarán a docentes y estudiantes para evitar cualquier tipo de maltrato hacia los animales del campus.