La UNSa le dio al actor Roly Serrano el título de Profesor Honorario

En el salón auditorio de la Facultad de Ciencias Naturales, la Universidad Nacional de Salta (UNSa), le otorgó el título de Profesor Honorario al reconocido actor y titiritero salteño Roly Serrano.

Según se informó desde la Casa de Altos Estudios, la iniciativa surgió del Instituto de Educación Secundaria (IES) 6053 “Abuelas de Plaza de Mayo” y contó con el apoyo y la gestión de la Facultad de Humanidades de la UNSa.

“Este reconocimiento simboliza que los sueños pueden cumplirse y alcanzarse cuando se sostienen en valores fundamentales como el compromiso, la responsabilidad y la vocación. El compromiso es la base para construir, y estos principios han guiado la trayectoria del profesor Serrano" destacó el rector de la UNSa, Miguel Nina.

"Es un ejemplo inspirador para quienes, en algún momento, dudan de que los sueños puedan hacerse realidad. Sí se pueden cumplir, y muchas veces depende de nosotros mismos" agregó el Rector.

"Trabajar para la sociedad no es difícil, basta con pensar en el otro. A veces, solo se trata de correrse un milímetro del propio eje para darle espacio al otro. Ese pequeño gesto puede hacer una gran diferencia. Me siento un hombre profundamente feliz, y les agradezco por ser parte de mi vida" sostuvo durante el acto, el Profesor Honorario de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Roly Serrano,

Roly nació en Guachipas el 8 de abril de 1955. Su talento ha sido reconocido con importantes premios, entre ellos el Martín Fierro por su papel como "El Sapo" en la producción nacional El Marginal.

El título de Profesor Honorario es una distinción que la Universidad concede a personalidades sobresalientes del ámbito intelectual o artístico, tanto nacionales como extranjeras, en mérito a su trayectoria y a su valioso aporte a la cultura y al conocimiento.