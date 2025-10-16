¡Se viene el agua! Hay alerta amarilla en Salta por lluvias fuertes, viento y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para la ciudad de Salta y localidades cercanas como Cerrillos, Guachipas, La Viña, La Caldera y Rosario de Lerma.

El fenómeno se espera para la tarde y noche de este jueves, con probabilidades de precipitación que aumentan del 40% al 70%.

Durante la jornada, la temperatura máxima alcanzará los 32°C, mientras que la mínima fue de 16°C. Por la mañana, el cielo se presentará mayormente nublado, pero hacia la tarde comenzarán las tormentas aisladas, que podrían intensificarse hacia la noche.

Según el parte oficial, las tormentas pueden estar acompañadas de fuertes ráfagas de viento, caída de granizo, actividad eléctrica intensa y abundante caída de agua en cortos períodos.

Desde Defensa Civil recomiendan precaución al circular, evitar zonas anegadas y no refugiarse bajo árboles o estructuras metálicas durante las tormentas eléctricas.