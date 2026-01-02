El primer finde del año arranca con tormentas y a puro calor

El primer fin de semana del 2026 llega con todo, a pura tormenta y con máximas que rondarán los 30°C según informó el Servicio Meteorológico Nacional.

Este viernes el alerta amarilla por tormentas se encuentra vigente en Salta, esperando una máxima de 30°C con altas probabilidades de tormentas para la tarde/noche.

El sábado continúan las precipitaciones con tormentas aisladas por la madrugada, intensificándose para la tarde/noche. Las máximas continuarán en 30°C con mínimas agradables en 20°C.

El domingo la temperatura se repetirá con una máxima de 30°C y una mínima de 20°C, con el cielo de Salta nuevamente cubierto de aguaceros, con chaparrones para la madrugada y mañana, mientras que para la tarde/noche habrá tormentas.