El primer finde del año arranca con tormentas y a puro calor

El primer finde del año arranca con tormentas y a puro calorClima02/01/2026
El primer fin de semana del 2026 llega con todo, a pura tormenta y con máximas que rondarán los 30°C según informó el Servicio Meteorológico Nacional.
Este viernes el alerta amarilla por tormentas se encuentra vigente en Salta, esperando una máxima de 30°C con altas probabilidades de tormentas para la tarde/noche.
El sábado continúan las precipitaciones con tormentas aisladas por la madrugada, intensificándose para la tarde/noche. Las máximas continuarán en 30°C con mínimas agradables en 20°C.
El domingo la temperatura se repetirá con una máxima de 30°C y una mínima de 20°C, con el cielo de Salta nuevamente cubierto de aguaceros, con chaparrones para la madrugada y mañana, mientras que para la tarde/noche habrá tormentas.
