Central Norte convocó a Asamblea General Ordinaria ¿Qué temas debatirán?

La Comisión Directiva del Club Atlético Central Norte convocó formalmente a sus socios a participar de la Asamblea General Ordinaria, que se llevará a cabo el miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 18, en la sede social ubicada en Avenida Entre Ríos 1498, de la ciudad de Salta.

La convocatoria fue dispuesta en cumplimiento de las disposiciones estatutarias de la institución y de lo resuelto en la reunión de Comisión Directiva del 9 de octubre de 2025, tras la conciliación celebrada ante la Subsecretaría de Inspección General de Personas Jurídicas.

Durante el encuentro, los socios tratarán el siguiente Orden del Día:

Lectura del acta de la asamblea anterior.

Consideración de la memoria, inventario y balances correspondientes a los ejercicios comprendidos entre julio de 2020 y junio de 2024.

Nombramiento de dos socios para la firma del acta aprobada.

La dirigencia informó que, a partir del 20 de octubre, los socios podrán consultar los balances en la sede del club en el horario de 10 a 12 horas.

Por otra parte, los asociados que no estén al día en el pago de sus cuotas podrán regularizar su situación hasta las 20 horas del 10 de noviembre, en la sede social. Podrán participar aquellos que acrediten dieciocho meses consecutivos de cuotas pagas, conforme lo establece el artículo 21 inciso a) del Estatuto Social.