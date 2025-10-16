Gimnasia y Tiro ampliará los ingresos para el partido del sábado

Gimnasia y Tiro ampliará los ingresos para el partido del sábadoDeportes16/10/2025
En Rumbo al Ascenso adelantaron que se incrementará el número de ingresos al estadio Michel Torino para el partido de ida por los cuartos de final en búsqueda del ascenso a primera división.
En el partido frente a Estudiantes de Río Cuarto, desde las fuerzas de seguridad y tras realizar las inspecciones correspondientes en la jornada de ayer, se autorizó habilitar nuevos accesos y agilizar la llegada de los hinchas.
En el caso de la tribuna conocida como “Virrey”, se habilitarán tres accesos, dos para la tribuna sobre Leguizamón y finalmente se autorizará la tribuna ubicada en el sector que da a las instalaciones deportiva del club.
De esta manera se prevé un acceso más fluido del público para el encuentro del fin de semana.
Te puede interesar
Lo más visto