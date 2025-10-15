Aumentaron el precio de las entradas para alentar a Gimnasia y Tiro

Este sábado desde las 22, el Albo recibe a Estudiantes de Río Cuarto, por la ida de los cuartos de final en la búsqueda del ascenso a primera división y se conoció cuánto constarán las entradas para alentar al equipo.

En esta ocasión, los hinchas deberán pagar unos pesos extras para ser parte del encuentro que se disputará el sábado desde las 22, en el estadio Michel Torino. Los tickets ya se pueden comprar por internet, mientras que las boleterías abrirán de 18 a 21 el viernes, y el sábado desde las 18.

Los precios serán los siguientes:

Generales: ingreso a Virrey Toledo, bandeja y platea baja.

Socios $18.000 y general $25.000

Jubilados: socios $9.000 y general $12.000

Menores: socios $9.000 y general $12.000

Platea alta: