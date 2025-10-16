Marcos Ginocchio cumplió años y en las redes sus fans lo saludaron

Marcos Ginocchio cumplió años y en las redes sus fans lo saludaronMedios16/10/2025
Hubo muchos saludos en este jueves para Marcos Ginocchio en el día de su cumpleaños, pero particularmente emocionó el que publicó su mamá, Caro, trayendo un tema del duo The Carpenters para su hijo, en su aniversario número 26.
Marcos forma parte por estos días de la producción de la serie vertical que comparte con Tato Algorta, Luz Tito y Mariana Pereyra, todos de la agencia Multitalent.
💌 Caro, su mamá, compartió un video de Marcos por su cumpleaños ❤️#MarcosGinocchio pic.twitter.com/wZt8FbulLF— MGN (@marcosgnews) October 16, 2025
Justamente la booker, Caro Nolte, también felicitó al primo en el día de su cumpleaños.
📲 Caro Nolte saludando a Marcos por su cumpleaños 💫— MGN (@marcosgnews) October 16, 2025
"Feliz cumple al más bueno de todos"#MarcosGinocchio pic.twitter.com/OOolT5OFRt
FELIZ CUMPLE MARCOS GINOCCHIO#MarcosGinocchio 🥰 pic.twitter.com/LTzgLAeM5G— Vero (@Vero27abril) October 17, 2025
FELIZ CUMPLE MARCOS GINOCCHIO#MarcosGinocchio 🥰 pic.twitter.com/7HExxMdvcJ— Vero (@Vero27abril) October 17, 2025