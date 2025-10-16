Marcos Ginocchio cumplió años y en las redes sus fans lo saludaron

Hubo muchos saludos en este jueves para Marcos Ginocchio en el día de su cumpleaños, pero particularmente emocionó el que publicó su mamá, Caro, trayendo un tema del duo The Carpenters para su hijo, en su aniversario número 26.

Marcos forma parte por estos días de la producción de la serie vertical que comparte con Tato Algorta, Luz Tito y Mariana Pereyra, todos de la agencia Multitalent.

💌 Caro, su mamá, compartió un video de Marcos por su cumpleaños ❤️#MarcosGinocchio pic.twitter.com/wZt8FbulLF — MGN (@marcosgnews) October 16, 2025

Justamente la booker, Caro Nolte, también felicitó al primo en el día de su cumpleaños.

