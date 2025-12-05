Alberto Fernández está de novio con una ex diputada del PRO

El ex presidente alberto Fernández sorprendió con una relación amorosa con la que fuera una antagonista política.

El posible nuevo vínculo sentimental del expresidente Alberto Fernández volvió a instalarse en la agenda mediática luego de que la periodista Fernanda Iglesias informara que el exmandatario mantendría una relación con la abogada Anabella Hers Cabral, dirigente vinculada al PRO y funcionaria del Consejo de la Magistratura porteño.

La versión tomó fuerza porque ambos mantienen una amistad de más de veinte años, incluso en períodos de fuerte tensión política, y porque Hers Cabral reconoció que acompaña a Fernández en momentos “ingratos e injustos”, aunque evitó confirmar abiertamente un romance.

Según lo publicado en Borderperiodismo, la relación entre Fernández y Hers Cabral habría “evolucionado” desde aquella amistad de larga data. Consultada por la prensa, la abogada no negó el vínculo, pero sí afirmó que ambos se quieren “mucho” y que el trato cercano existe desde hace décadas, minimizando así la idea de un reencuentro reciente o un inicio repentino de lazos afectivos. Iglesias sostuvo que la relación se mantiene desde hace tiempo y que quedó preservada incluso durante el ciclo kirchnerista.

La especulación creció en paralelo a los procesos judiciales que atraviesa el expresidente, tema sobre el que Hers Cabral expresó cercanía personal sin confirmar un vínculo amoroso. En sus respuestas, se mostró afectuosa pero reticente a definir públicamente el estado de la relación.

Hers Cabral, exdiputada del PRO cuyo mandato finalizó en 2019, ocupa actualmente el cargo de directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura porteño. Su trayectoria dentro del espacio opositor y su conexión histórica con Fernández llamaron la atención por tratarse de figuras ubicadas en veredas políticas distintas, aunque mantenidas unidas —según ambos— por un vínculo personal sostenido a lo largo de veinte años.