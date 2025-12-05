Alberto Fernández está de novio con una ex diputada del PRO

Alberto Fernández está de novio con una ex diputada del PROMedios05/12/2025
El posible nuevo vínculo sentimental del expresidente Alberto Fernández volvió a instalarse en la agenda mediática luego de que la periodista Fernanda Iglesias informara que el exmandatario mantendría una relación con la abogada Anabella Hers Cabral, dirigente vinculada al PRO y funcionaria del Consejo de la Magistratura porteño.
La versión tomó fuerza porque ambos mantienen una amistad de más de veinte años, incluso en períodos de fuerte tensión política, y porque Hers Cabral reconoció que acompaña a Fernández en momentos “ingratos e injustos”, aunque evitó confirmar abiertamente un romance.
Según lo publicado en Borderperiodismo, la relación entre Fernández y Hers Cabral habría “evolucionado” desde aquella amistad de larga data. Consultada por la prensa, la abogada no negó el vínculo, pero sí afirmó que ambos se quieren “mucho” y que el trato cercano existe desde hace décadas, minimizando así la idea de un reencuentro reciente o un inicio repentino de lazos afectivos. Iglesias sostuvo que la relación se mantiene desde hace tiempo y que quedó preservada incluso durante el ciclo kirchnerista.
La especulación creció en paralelo a los procesos judiciales que atraviesa el expresidente, tema sobre el que Hers Cabral expresó cercanía personal sin confirmar un vínculo amoroso. En sus respuestas, se mostró afectuosa pero reticente a definir públicamente el estado de la relación.
Hers Cabral, exdiputada del PRO cuyo mandato finalizó en 2019, ocupa actualmente el cargo de directora general del Observatorio de Políticas Penitenciarias y Derechos Humanos del Consejo de la Magistratura porteño. Su trayectoria dentro del espacio opositor y su conexión histórica con Fernández llamaron la atención por tratarse de figuras ubicadas en veredas políticas distintas, aunque mantenidas unidas —según ambos— por un vínculo personal sostenido a lo largo de veinte años.