Un pueblo del NOA, elegido como uno de los más lindos del mundo ¿cuál es?

En el marco de la edición 2025 de Best Tourism Villages, organizada por ONU Turismo, dos pueblos argentinos fueron elegidos como los más lindos del mundo. Uno de ellos del norte del país.

Se trata de Maimará, en Jujuy, y Colonia Carlos Pellegrini, en Corrientes.

El anuncio, realizado durante una ceremonia especial en Huzhou, provincia de Zhejiang, China, posiciona a estas dos comunidades argentinas entre los 52 destinos rurales más destacados del mundo, seleccionados entre más de 270 candidaturas de 65 Estados Miembros.

El reconocimiento para Maimará y Colonia Carlos Pellegrini representa un impulso para el turismo rural argentino. Ambas localidades recibieron la distinción por su compromiso con la preservación del patrimonio cultural y natural, además de impulsar la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo local.

Por otra parte, San Javier y Yacanto (Córdoba) fueron seleccionados para integrar el Programa de Mejora (Upgrade) de ONU Turismo, enfocado en apoyar a comunidades con alto potencial para alcanzar estándares internacionales de excelencia.