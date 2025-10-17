El príncipe de Gran Bretaña que luchó en Malvinas renunciaría al título real

El príncipe Andrés de Gran Bretaña dice que dejará de usar su título de duque de York luego de años de críticas sobre su comportamiento y sus conexiones con el fallecido delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein.

La reputación de Andrés, de 65 años, hermano menor del Rey Carlos y segundo hijo de la fallecida reina Isabel, ha sufrido un duro golpe en los últimos años, sobre todo debido a sus vínculos con Epstein.

De acuerdo a lo publicado por AlJazeera hubo revelaciones impactantes ya que el gobierno creía que uno de sus socios comerciales más cercanos era en realidad un espía chino.

Andrew sostuvo en declaraciones realizadas hoy: "Las continuas acusaciones sobre mí distraían de su trabajo a mi hermano, el Rey Carlos, y del trabajo más amplio a la familia real".

"Por lo tanto, ya no usaré el título ni los honores que me han sido conferidos. Como ya he dicho, niego rotundamente las acusaciones en mi contra", añadió luego.

Andrés, octavo en la sucesión al trono, fue considerado en su día un apuesto oficial naval y sirvió en el ejército durante la Guerra de las Malvinas con Argentina a principios de los años 1980.

El anuncio llega mientras se han publicado extractos de unas próximas memorias póstumas de Virginia Roberts Giuffre, quien alegó que fue traficada por Epstein y tuvo relaciones sexuales con Andrew cuando era menor de edad.

Giuffre se suicidó en abril a la edad de 41 años. En sus memorias, detalla supuestos encuentros con el príncipe Andrés, a quien demandó en 2021, alegando que tuvieron relaciones sexuales cuando ella tenía 17 años. Andrés negó sus afirmaciones y dijo que no recordaba haberla conocido.