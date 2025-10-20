Crece el consumo de drogas y alcohol a plena luz del día en Rosario de Lerma

En Rosario de Lerma, la Policía encendió las alarmas ante el aumento del consumo de bebidas alcohólicas y drogas en la vía pública, a cualquier hora del día, según informa Valle de Lerma Hoy.

“Ya no es sólo los fines de semana ni en horario nocturno: ahora vemos consumo también durante la semana, a plena luz del día”, alertaron desde la fuerza.

Durante los operativos de control realizados esta semana, los efectivos obtuvieron resultados positivos en la identificación de personas y vehículos —especialmente motocicletas—, pero también expusieron una problemática social en crecimiento. En varios de los vehículos controlados se detectaron sustancias para consumo personal.

“Encontramos marihuana y pasta base. No es contravención: es delito según la Ley 23.737”, explicó el jefe policial Rodrigo Correa.

Los controles se extendieron por distintos sectores críticos de la ciudad, donde los uniformados constataron la presencia de grupos consumiendo estupefacientes en espacios públicos.

“Hay que decirlo: en Rosario de Lerma hay consumo, y sabemos perfectamente en qué lugares se concentra”