¡Alerta! Estafador recorre ferreterías del Valle de Lerma realizando transferencias truchas

¡Alerta! Estafador recorre ferreterías del Valle de Lerma realizando transferencias truchasPoliciales26/09/2025
Comerciantes del Valle de Lerma ponen en alerta sobre la presencia de un sujeto mayor de edad que recorre "ferreterías" de todo la zona, donde realiza compras por sumas considerables y las abona con transferencias que nunca llegan.
Un comerciante evitó la estafa en manos de este sujeto por un monto de casi $300.000 gracias a su desconfianza y a las cámaras de seguridad de su local.
El hecho ocurrió el pasado martes 23, cuando el acusado ingresó a una conocida ferretería y realizó una compra de costosos elementos de grifería.
Al momento de pagar, mostró un supuesto comprobante de transferencia bancaria, pero aclaró que “se había equivocado” en la fecha y que el pago recién impactaría al día siguiente.
El dueño del comercio, atento a la maniobra, se negó a entregar la mercadería hasta que el dinero figurara en su cuenta.
Tras insistir unos minutos y percatarse de que estaba siendo grabado por las cámaras de seguridad, el sospechoso abandonó el lugar y no volvió.
Tras exponer en sus redes sociales personales este ardid, el comerciante supo que otros negocios del mismo rubro de Rosario de Lerma y El Carril, habrían sido víctimas del mismo individuo, quien utiliza idéntico modus operandi: "se presenta como “S. P.”, muestra comprobantes falsos de transferencias electrónicas y busca llevarse mercadería de alto valor, especialmente griferías y herramientas.
El delincuente vendría operando desde el menos el mes de julio, y en algunos casos, logró concretar las estafas por montos que superan los $150.000.
La situación preocupa a empresarios del rubro, que ya circulan fotos, videos y datos del sospechoso en grupos de WhatsApp para prevenir nuevos engaños, publicó El Valle de Lerma Hoy.