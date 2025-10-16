Si cobrás AUH, podes acceder a préstamos de $1.000.000

Desde ANSES informaron que los beneficiarios de la AUH pueden acceder a créditos personales de hasta $1.000.000, que se solicitan de forma 100 % digital.

El beneficio es para aquellas personas que cobran la AUH a través del organismo. Las entidades financieras participantes ofrecen esta línea de préstamos con el objetivo de brindar un apoyo económico en contextos de necesidad o gasto imprevisto.

Los beneficiarios de la AUH pueden pedir hasta $1.000.000, con plazos que van de 12 a 72 meses y cuotas fijas durante toda la vigencia del préstamo. Por ejemplo, un préstamo de $1.000.000 a 72 meses tiene una cuota estimada de $66.508,24, aunque el valor puede variar según el banco o las condiciones crediticias del solicitante.



El monto aprobado depende del perfil crediticio, los ingresos y la tasa vigente al momento del trámite. De esta forma, cada entidad analiza la capacidad de pago antes de aprobar la operación.

Algunos de los bancos que ofrecen préstamos para quienes cobren AUH, son Banco Nación y Banco Provincia, que permite calcular el préstamo sin compromiso.