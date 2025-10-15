Otra más y van... Ahora denuncian a Serrudo por darse préstamos con fondos de UTM

Tras la reciente noticia de su jubilación como empleado municipal (decisión firmada por el intendente Emiliano Durand que puso fin a sus 50 años de carrera en la comuna y 30 como dirigente), el exlíder gremial Pedro Serrudo enfrenta ahora una grave denuncia interna por presuntas irregularidades financieras en la Unión de Trabajadores Municipales (UTM).

¿Qué pasó ahora? Según la información compartida por Nuevo Diario, un miembro de la Comisión Directiva ha presentado un informe formal que señala el uso indebido de los fondos del sindicato para beneficio del propio Serrudo, como también de su entorno.

La denuncia formal fue presentada por Juan Carlos Taritolay, prosecretario de Finanzas de la UTM, ante la propia Comisión Directiva. En una nota fechada el 14 de octubre de 2025, Taritolay aseguró que el secretario general "se prestaba dinero del gremio a sí mismo, a su hijo y a otros miembros de la comisión directiva", utilizando los fondos institucionales sin la debida autorización ni aval estatutario.

El informe detalla que Taritolay accedió a documentación interna y detectó pagos catalogados como "indiscriminados y exponenciales" bajo los rubros de Servicios de Terceros, Honorarios y Gastos de Representación. Según la presentación, esos desembolsos ilegítimos alcanzarían la cifra de $105.802.800 entre enero de 2024 y agosto de 2025.

El prosecretario de Finanzas especificó que estos millonarios pagos se destinaron a tres miembros de la Comisión Directiva y a un socio identificado. La principal irregularidad señalada es que no existen actas de la Comisión Directiva que autoricen estos pagos, lo que configuraría un claro incumplimiento del Estatuto del sindicato y una grave falta de transparencia en el manejo de los recursos.

La situación financiera de la UTM es, además, crítica. Taritolay advirtió que la cuenta del banco presentaba un saldo negativo de más de $35 millones al 29 de agosto pasado, una situación que agrava la gravedad de los supuestos desvíos de fondos denunciados.

En su presentación, el denunciante no solo pidió una rendición de cuentas, sino que exigió la convocatoria urgente a una asamblea extraordinaria para tratar el tema y solicitar la devolución inmediata de los montos presuntamente cobrados de forma irregular. "Nunca avalé ni avalaré estos pagos", sostuvo Taritolay en el documento, al tiempo que denunció haber sido apartado de sus funciones desde 2023, perdiendo acceso al sistema contable.