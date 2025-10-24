Este fin de semana, el Registro Civil atenderá para que los salteños retiren su DNI

Para las elecciones de este domingo, es necesario presentar con el documento nacional de identidad. Para eso, aún quedan para ser retirados alrededor de 5000 ejemplares.

Este fin de semana se reforzará la entrega de los documentos en las oficinas de las dependencias provinciales tanto de Capital como del interior de la provincia.

Este sábado 25 todas las oficinas atenderán de 8 a 13 horas. Mientras que el domingo 26 se atenderá con entrega de DNI solamente en las delegaciones del interior y en las oficinas de sede central y CDR del Hiper Libertad en Capital.

A la vez que en sede central y en la CDR del Hiper Libertad este fin de semana se tomaran trámites de identificación de 8 a 13.