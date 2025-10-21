¿Que hago si no aparezco en el padrón electoral?

El próximo domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas en todo el país. En una jornada en la que se renovarán 127 bancas de diputados y 24 de senadores nacionales en diferentes distritos, entre ellos Salta, CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero y Tierra del Fuego es importante chequear el padrón electoral antes de concurrir a votar para confirmar que toda la información sea correcta.

En estas elecciones se usará por primera vez la Boleta Única de Papel (BUP) un sistema que reúne en un solo documento a todos los candidatos.

Para saber si estás habilitado para votar, debés ingresar a www.padron.gob.ar, acceder a la sección "Elecciones Nacionales" e ingresar DNI, género y distrito. Tras completar un código de verificación, el sistema te informará tu mesa, número de orden y dirección del establecimiento de votación.

El cierre del padrón provisorio fue el 13 de mayo. Por eso, si no estás incluido o detectás errores, ya no podés modificar nada para estas elecciones. No obstante, quienes no estén empadronados no recibirán multas por no votar.

Lo que sí se puede hacer es iniciar un reclamo para futuros comicios. Se realiza mediante un formulario online, por email a [email protected] o en persona en la Secretaría Electoral del distrito correspondiente.