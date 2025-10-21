Violencia de género: “El miedo y la angustia puede pervivir muchos años en la persona”

A través de sus redes sociales una salteña dio a conocer que hace un año es acosada por un hombre con el que mantuvo una relación sentimental, por lo cual el sujeto tiene 9 denuncias y cuenta con una perimetral dictada por la justicia.

A pesar de estas medidas, continúan las situaciones que le provocan inseguridad: “Si a mí me pasa alguna cosa, ya saben quién fue y está todo escrito” alertó.

Desde InformateSalta consultamos con una de las directoras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres, Ana Pérez Declercq, sobre este hecho, quien señaló que es importante en cada caso especifico de violencia pensar como sociedad y pensar en mecanismos que protejan a las infancias y a las mujeres de todo tipo de violencia hasta la digital.

Si bien la justicia interviene en el hecho, el miedo y la angustia, aunque sea una sola vez que se atemoriza, amenaza o daña física o psicológicamente, puede pervivir muchos años en la persona, indicó Pérez, por lo que es importante el acompañamiento psicológico para quienes a atraviesan esta situación.

En el caso que la violencia se reitere, se pueden solicitar nuevas medidas de protección, ya que las medidas que la justicia dictamina duran un tiempo no son eternas.

Hizo hincapié que antes de radicar la denuncia es importante asesorarse, lo cual permitirá generar una denuncia con mejor contenido: “Si uno en un momento de angustia, siempre que no sea una situación de urgencia, tal vez cuenta una parte de todo lo que le está sucediendo o esta nerviosa, si uno puede conversarlo con otras personas, alguien que lo asesore, quien reciba esa denuncia que es la jueza va a tener más herramientas para tomar medidas adecuadas”.

El Polo Integral de las Mujeres cuenta con un WhatsApp (3875719316) que funciona los días de semana de 8 a 20 hs. donde se puede solicitar el acompañamiento y asesoramiento de expertos.