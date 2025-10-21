Farmacias en Salta, con caídas de hasta 30% en ventas: "Es una merma importante"

En medio de las dificultades que atraviesan varios sectores, las farmacias no quedan afuera de esas dificultades pues la caída en las ventas se sigue notando, con cambios en las actitudes de los salteños para contar con los remedios que precisan.

Así lo señaló Susana Carrasco, de la Cámara de Farmacias de Salta quien, en diálogo con FM Aries, señaló cómo está la actividad del sector y cómo las ventas, en su promedio, están cayendo entre el 20 y 30 por ciento en los últimos meses.

“Hay una merma en la prestación, es importante, nosotros calculamos que, en general, teniendo PAMI en general, las ventas cayeron entre 20% y 30%, en estos meses se siente un poquito más”, reconoció Carrasco.

También indicó que los salteños “acceden a los productos de mayor cobertura y deja de lado complementos, que no son fundamentales, pero podrían ser importantes, por cuidar su economía”, agregó esta realidad.

“La gente lleva más espaciado, lo consume más espaciado, lleva menos cantidad, a lo mejor un médico recetó algo y lleva un genérico que es más accesible… hay un estricto control en la economía familiar”, añadió al respecto.

Por último y sobre otra de las complicaciones, mencionó los atrasos de los pagos de obras sociales. “En general todas las facturaciones cayeron, en remedios, en perfumería, nosotros tratando de buscar el modo de acortar plazos de pagos, para que ventas puedan recuperarse y hacer provisión, esto mientras obras sociales, como PAMI, están con atrasos que son perjudiciales para el stock y dar servicio”, concluyó.