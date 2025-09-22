Baja de consumo en farmacias: “Hay mucha gente que incluso no está pagando su obra social”

De acuerdo a un relevamiento de la consultora Scentia, el consumo masivo mostró una baja del 1,9% en agosto en relación a julio, viéndose afectadas en ventas las farmacias, registrando una caída del 2,6%.

Desde InformateSalta nos comunicamos con la presidenta de la Cámara de Propietarios de Farmacias de Salta, Susana Carrasco, quien nos comentó que la baja en las ventas se evidencia hace varios meses: “Lamentablemente venimos en baja hace rato”.

“La situación económica en general nos afecta a todos los sectores, así como se cuida cuando va al súper, se cuida al venir a la farmacia” expresó, señalando que antes podían comprar la receta completa más un extra como vitaminas, pero actualmente solo llevan lo necesario, postergando el resto o no adquiriéndolo.

Esta caída en ventas no solo se vio afectada por la baja en el consumo de medicamentos por jubilados, sino también por el usuario en general: “Mucha gente que incluso no está pagando ni su obra social”, recurriendo a los productos hospitalarios que a estuchados como es el caso del ibuprofeno, buscando alternativa y accesibilidad según su situación económica.

Perfumería, accesorios y cosmética era el rubro que ayudaba a sostener la baja rentabilidad de los medicamentos, y al no ser una prioridad hoy para el cliente, se vio fuertemente golpeado: “La rentabilidad de la farmacia es muy básica”.

“La gente consulta mucho, busca alternativa y lo que puede acceder por su economía”.

Por ahora la expectativa del sector esta puesta en que este momento de transición, de resolución del rumbo económico, para que se pueda recuperar la capacidad de compra y venta no solo por las farmacias sino por el comercio en general.

Una de cal, una de arena

La situación de afiliados PAMI se vio afectada con la quita de cobertura en varios medicamentos bajo el plan “Vivir mejor”, por lo que muchos debieron optar por la compra de uno u otro medicamento ante los costos.

Medicamentos como analgésicos antiinflamatorios de rápida acción o cremas con Vitamina A necesarias en adultos mayores, dejaron de tener cobertura completa: “A partir que se dio de baja a varias drogas el plan prácticamente está en extinción”.

Si bien muchos medicamentos necesarios dejaron de ser consumidos, para los pacientes que requieren de fármacos de uso crónico, pueden adquirir nuevamente la cobertura entre un 80% a un 100%, para lo cual deben realizar los trámites requeridos por la obra social nacional para tener la cobertura nuevamente y recuperar su tratamiento: “Hubo un repunte porque al principio el paciente venía y decía no tiene el 100% no lo llevo” finalizó.