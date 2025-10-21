Finalmente el domingo si habrá colectivos gratis por las elecciones

paro colectivos

En el marco de las elecciones nacionales se dispuso que este domingo haya colectivos gratuitos en el área metropolitana para los votantes. 

Este cambio de decisión se tomó con el fin de favorecer el deber de los  usuarios de concurrir a los centros de votación y cumplir con su deber cívico.

El beneficio será entre las 8:00 y las 18:30, para personas mayores de 16 años, quienes deberan asentar su tarjeta SAETA y no se les descontará el valor del pasaje.

Desde SAETA, recordaron que antes de las 8 y después de las 18:30, regirá el valor normal de la tarifa de colectivos.

