¿Cuál es el rol de las autoridades de mesa en las elecciones nacionales 2025?

El próximo 26 de octubre, los ciudadanos de Argentina concurrirán a las urnas para elegir a 127 diputados y 24 senadores nacionales que asumirán sus bancas en el Congreso a partir del 10 de diciembre, en el marco de las elecciones legislativas 2025.

Al concurrir a las escuelas, los votantes se encontrarán con las autoridades de mesa, que están integradas por el presidente y el vocal. Además, estarán presentes los fiscales partidarios.

El presidente desempeña el rol principal de dirección y control durante todo el proceso electoral en la mesa de votación asignada. Este responsable, con la asistencia del vocal, se ocupa de la instalación de la mesa, la adecuación de la cabina de votación, la verificación de la identidad de los electores para permitir la emisión del voto, la preparación de la documentación pertinente y el escrutinio final de la mesa.

El vocal comparte con el presidente de mesa sus responsabilidades y ejerce sus funciones y facultades cuando lo reemplaza por ausencia permanente o temporal. Siempre que lo reemplace, se deberá registrar en el acta la hora en que se hace cargo de la mesa.

También intervienen los fiscales partidarios, quienes actúan como representantes de cada agrupación política. Cada fuerza puede designar un fiscal por mesa de votación y un fiscal general.