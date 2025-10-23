Sacudón en Juventud: Facundo Cruz dejó el equipo antes de la revancha

En medio del parate competitivo por las elecciones nacionales, Juventud Antoniana recibió una noticia que alteró la calma del plantel.

El delantero Facundo Cruz, una de las piezas clave en el esquema de Germán Noce, decidió dar un paso al costado y dejar el club, en una salida que tomó por sorpresa al cuerpo técnico y a los hinchas.

Desde la institución no se brindaron detalles oficiales sobre los motivos de su partida, aunque trascendió que se trató de una decisión personal del jugador, quien ya se desvinculó del grupo y no participa de los entrenamientos.

Todo indica que continuará su carrera en el Torneo Regional Amateur, defendiendo los colores de un equipo tucumano.

Su salida obliga a Noce a rearmar el ataque en un momento decisivo de la temporada, con la revancha ante Independiente de Chivilcoy a la vuelta de la esquina.

No todas son malas para el “Santo”. Desde el Consejo Federal llegó una noticia que trajo alivio: se redujo la sanción impuesta a Julio López, quien finalmente podrá estar presente en el partido de vuelta.

Con la baja de Cruz y el regreso de López, Juventud Antoniana afrontará la revancha con una mezcla de incertidumbre y esperanza. El desafío es grande, pero el plantel confía en su fortaleza colectiva para seguir soñando con el ascenso.