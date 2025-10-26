Los Salteños, saben cómo se vota con la Boleta Única Papel

Arrancó el escrutinio legislativo 2025 y ya muchos salteños se acercan a las escuelas para emitir su voto, pero...¿Todos están al tanto de cómo funciona la BUP? Boleta única Papel. Concen los No y los Sí de esta modalidad, InformateSalta que ya recorre distintas escuelas de la ciudad, habló con la gente y la respuesta fue variada.

Uno de los primeros votantes de la escuela en la escuela Joacoba Saravia contó: "Por lo general vengo a esta hora. Estaba vacío. El nuevo sistema no lo analicé mucho pero supongo está bien. Ya tenía pensado el voto".

Otro vecino en la Escuela Remedio de Escalada de San Martín, dijo: "No conozco el nuevo sistema, traje mi lapicera"

En tanto otro vecino desde la misma institución manifestó: "Conozco el nuevo sistema y traje mi lapicera por la dudas, uno nunca sabe. No esta de más".

También una señora dijo que sabía del sitetma: "Espero me den la lapicera acá".

Otras dos mujeres comentaron: "Trajimos nuestra poropia lapicera".

"Me estaba interiorzando. me olvidé la lapicera"dijo un señor desde la escuela.