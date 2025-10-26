Votó Emiliano Durand: "Salimos a plantear los problemas de Salta"

El intendente de la capital salteña, Emiliano Durand emitió su vooto en el Colegio Juan Manuel de Rosas. Antes de sufragar invitó a los ciudadanos a participar de la jornada electoral y llamó a "seguir construyendo con respeto y trabajo" a la vez que destacó la campaña de Primero los Salteños.

Emiliano Durand, emitió su voto esta mañana en el Colegio N° 5052 Juan Manuel de Rosas, donde compartió unas palabras tras sufragar. En un mensaje a los vecinos, convocó a los salteños a acercarse a las urnas y participar activamente de la elección.

Durand remarcó que desde el frente Primero los Salteños se buscó que el centro de la discusión sean los temas de la provincia, no de la nación. Es que "quisimos salir y plantear los problemas de Salta, la agenda de Salta, las obras que se necesitan en Salta. Lo hicimos con respeto, pensando en construir a futuro".

“Muchas veces solo se veía lo que pasaba en Buenos Aires”, criticó y llamó a "pensar en lo que necesita la provincia” y continuar promoviendo una mirada federal.

Por último aseguró que este es “el puntapié inicial de Primero los Salteños”. “Les pido que veamos todo lo que podemos hacer juntos. Con trabajo, sin insultos y construyendo entre todos lo vamos a concretar”, concluyó.