“La lista de Royón-Biella es la mejor opción que tenemos”

La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Salta, Agustina Agolio, expresó su respaldo al frente Primero los Salteños, que encabezan Flavia Royón y Bernardo Biella, y aseguró que se trata de “la mejor opción” de cara a las próximas elecciones.

Agolio remarcó en SinVueltas que esta lista es la que acompaña tanto al gobernador Gustavo Sáenz como al intendente Emiliano Durand, y destacó que representa una visión de gestión enfocada en el trabajo, la cercanía y la obra pública. “El Frente Primero los Salteños es la lista que acompaña Gustavo, que acompaña Emiliano y es la que creemos que es la mejor opción. En esta elección de tercios, va a haber una Libertad Avanza con la que nosotros no tenemos nada que ver, no nos representa. Nosotros queremos una municipalidad que trabaje, que gestione, que tenga obra pública, que ilumine las plazas, que tape los baches”, sostuvo.

"Que Nación nos corte los fondos de obra pública nos implica muchísimos problemas"

La funcionaria señaló que la interrupción de los fondos nacionales destinados a la obra pública generó múltiples dificultades en la gestión local. “Que Nación nos corte los fondos de obra pública nos implica muchísimos problemas para desarrollar la ciudad. Hoy en día toda la gestión municipal se lleva adelante con fondos propios, con la plata de cada uno de los contribuyentes”, explicó.

En ese sentido, Agolio reivindicó una concepción de gestión municipal activa y comprometida con las necesidades cotidianas de los vecinos. “Nuestra concepción de gestión es una municipalidad que interviene en los problemas de la gente”, afirmó.

La secretaria de Gobierno también fue crítica con otros espacios políticos, especialmente con La Libertad Avanza, y cuestionó su falta de sensibilidad social. “No tenemos nada que ver con La Libertad Avanza, que quiere recortar, que ha recortado a los discapacitados, que después se dicen honestos y no terminan siéndolo. Con ellos no tenemos nada que ver”, enfatizó.

Por último, Agolio destacó la importancia de la renovación y consideró que el frente encabezado por Royón y Biella representa ese espíritu. “Vemos un peronismo con figuras que carecen de renovación. Para nosotros, quienes mejor nos van a representar a todos los salteños son Royón y Biella. Es el frente que apoyamos y con el que estamos trabajando”, concluyó.