Enterate aquí si mañana tenés clases tras las elecciones

Elecciones26/10/2025
Seguramente tras las elecciones, muchos papás tiene la duda si tienen o no clases sus hijos al día siguiente. Esto dependerá si la institución a la que asisten fue sede de votación. 

Generalmente en cada escrutinio, son las mismas escuelas y colegios, tanto públicos como privados los que se utilizan, pero aquí te dejamos dónde consultar si la institución de tu hijo se verá afectada. 

Cabe destacar que de 529 instituciones habilitadas en toda la provincia, 125 pertenecen a Salta capital. 

