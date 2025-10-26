Elecciones 2025: Un hombre disfrazado de “Joker” no pudo votar

Las elecciones legislativas 2025 dejaron situaciones curiosas y simpáticas que aportan un color especial a la votación.

Entre ellas, un hombre que llegó disfrazado y maquillado como “Joker” intentó emitir su voto en la Escuela Teniente Benjamín Matienzo N°5 de El Palomar, pero no se lo permitieron.

La delegada de mesa le indicó que debía retirar el maquillaje para acreditar su identidad, por lo que finalmente se retiró sin mayores incidentes, tras un breve entredicho con personal de seguridad.

Por otra parte, los padres de Javier Milei y Karina Milei emitieron su voto en Vicente López, con un curioso incidente: la madre del presidente había olvidado el DNI y presentó su licencia de conducir para acreditar su identidad.