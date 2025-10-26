Villada: “Vamos a tener legisladores con el ponchito en el Congreso de la Nación”

El ministro político del Poder Ejecutivo provincial, Ricardo Villada, habló desde el bunker de Primero Los Salteños sobre las expectativas que tiene en base a la jornada electoral.

Villada afirmó que el espacio al que representa ha ido creciendo en estos últimos meses, y agregó que mantiene buenas expectativas en base a los resultados que puede obtener en esta jornada. “Primero los Salteños logró romper la polarización y tendremos representantes en ambas cámaras”.

“Vamos a tener legisladores nacionales en el Congreso de la Nación del ponchito”

“Confiamos en que los resultados nos van a acompañar a tener representantes en ambas Cámaras”, sostuvo el ministro de Gobierno, agregando que este es un buen logro.

Para el ministro, el sello provincial Primero Los Salteños después de la jornada de hoy va a tener más presencia a nivel nacional. “Vamos a tener legisladores nacionales en el Congreso de la Nación del ponchito” anticipó.