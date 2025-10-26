Marocco: “Creemos que se nos van a dar los resultados”

El Vicegobernador de Salta, Antonio Marocco llegó al bunker de Primero los Salteños para acompañar a los candidatos para la Legislatura nacional.

“Vamos a seguir el escrutinio de cerca, hay que hacer voto a voto”, dijo Marocco, a lo cual agregó que los salteños votaron con tranquilidad y normalidad en esta nueva modalidad, lo cual permitió el ejercicio de la democracia.

Sobre el bajo nivel de participación llamó a los ciudadanos a ser sujetos activos, si bien no es necesario participar de un partido político, si lo pueden hacer a través de asociaciones y caminando en las calles: “Hay que dejar de sentarse frente al televisor y ser espectadores y críticos”.

“Siempre tuvimos optimismo, desde que comenzaron los comicios, vamos a esperar”.

Agradeció a todos los que participaron en las elecciones y finalizó acotando: “Creemos que se nos van a dar los resultados. Mañana debería empezar un país del reencuentro”.