Marocco apostó a mayor diálogo con Nación: "Que este 27 haya un reencuentro entre argentinos"

Cumpliendo con su deber cívico, fue mediando las 9.30 horas cuando a la escuela Urquiza se hizo presente el vicegobernador de Salta, Antonio Marocco, quien no solo invitó a los salteños a sufragar, sino también que confió en un reencuentro en el diálogo con Nación tras los resultados de estas Elecciones Legislativas 2025.

“Tenemos expectativas y esperanzas puestas en el gran trabajo de nuestro sector, creo que las expectativas se van a cumplir, esa esperanza, ese crédito a futuro que nosotros tenemos, espero se haga realidad”, ponderó Marocco en diálogo con el móvil de CNN Salta -94.7 MHZ-.

Dicho esto manifestó que ahora “debemos esperar que este día sea el fin de una situación muy compleja que encontramos de grieta, que el 27 sea un camino de reencuentro de los argentinos, no solo de los salteños, los argentinos debemos sentarnos, buscar un reencuentro y hacer que la gente la pase mejor, no tanto encontronazo y diferencia”.

En esa línea, sumó que el gobernador Gustavo Sáenz siempre bregó al diálogo poniéndose a disposición para conversar. “Para que haya diálogo se necesitan dos, nosotros siempre estuvimos dispuestos a consensuar, avanzar, nunca quisimos que nos regalen nada, solo que no nos dieron los merecimientos, lo que nos corresponde; esperemos que el 27 haya posibilidad de sentarnos en una mesa para poner la patria en el camino que se merece el pueblo argentino, esperar que la esperanza se haga realidad”, agregó.

Por último invitó a la ciudadanía a acercarse a las escuelas y cumplir con su derecho a votar. “Vayan a votar, salteños, el ejercicio de la democracia es fantástico, la democracia se mejora con democracia, uno no es espectador y nos volvemos protagonistas de nuestro propio destino”, concluyó.