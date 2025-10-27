Pampita en microbikini: Otra vez deslumbró con su cuerpazo

Pampita volvió a marcar tendencia en las redes sociales: adelantó el verano con una foto en la que posó con una microbikini con estampado animal print.

El modelo tiene un corpiño triangular simple con breteles finos y bombacha colaless cavada, todo en diseño de leopardo en tonalidades tierra y negro.

De esta manera Pampita confirmó -sin dudas- que el animal print seguirá siendo un infaltable en la playa en el verano 2026.

Pampita en bikini animal print.

Para completar el look, llevó el pelo suelto con ondas suaves y movimiento natural, con un leve efecto balayage en las puntas.

En cuanto al make up, apostó por una base ligera que deja ver la luminosidad de la piel, un toque de rubor color durazno, máscara de pestañas en color negro y labios nude con acabado satinado. /TN