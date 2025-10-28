Tiene un tumor cerebral y necesita más de 4 millones para costear una cirugía urgente

Edith Vargas atraviesa un delicado momento de salud y necesita con urgencia la ayuda de la comunidad. Hace un mes, le diagnosticaron un tumor cerebral que avanza rápidamente y ya le provocó la pérdida total de la visión en su ojo derecho.

Según explicó, los médicos le advirtieron que, sin una cirugía inmediata, podría perder también la vista del ojo izquierdo.

El costo de los materiales necesarios para la intervención asciende a 4.319.350 pesos, una suma que su obra social no cubre en su totalidad.

Por eso, Edith apela a la solidaridad de los salteños y de todos aquellos que puedan colaborar con cualquier aporte económico. “Todo suma: un peso, dos, mil, lo que puedan. Cada ayuda me acerca un paso más a la operación”, expresó con emoción.

Las donaciones pueden realizarse al alias: Kimey.samara10, a nombre de Gloria Edith Vargas.