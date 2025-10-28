Vecinos y automovilistas alertan por el deterioro prematuro de la Circunvalación Oeste

La Circunvalación Oeste, que rodea a la ciudad de Salta, una de las obras viales más importantes de la provincia en los últimos años, vuelve a estar en el centro de la polémica. A pesar de haber sido inaugurada hace un corto tiempo, la carretera presenta una alarmante cantidad de falencias, baches y roturas en su calzada, generando preocupación entre los conductores sobre la calidad de la construcción y su durabilidad.

¿Qué pasó? Ocurre que vecinos de la zona norte han alertado sobre la notable presencia de máquinas y cuadrillas de la UTE Ing. Medina S.A - Vicente Moncho Construcciones S.R.L. trabajando de forma permanente para reparar los baches, pozos y roturas. Llama poderosamente la atención que, con tan poco tiempo de uso, la autopista ya parezca ser "mucho más vieja" que su edad real, debido a la innumerable cantidad de parches y arreglos en la capa asfáltica.

Esta no es la primera vez que el estado de la Circunvalación atrae la atención pública. Ya en noviembre de 2024, usuarios de la ciclovía paralela a la autopista Noroeste, un tramo que incluye dos calzadas de 7,40 metros, banquinas, ciclovía e iluminación LED, manifestaron que la obra presentaba falencias evidentes que hacían dudar sobre si los trabajos no estaban terminados o si directamente "se hicieron mal".

La preocupación de los automovilistas escaló a principios de febrero de 2025, cuando se hicieron públicas quejas sobre el evidente deterioro de la vía que une el norte de la ciudad. A menos de un año de su inauguración, ya podían observarse parches y roturas en diferentes tramos de la cinta asfáltica, situación que encendió las alarmas sobre la necesidad de activar la garantía de la obra.

Ante el evidente reclamo, el director de Vialidad Provincial, Jorge Macedo, se hizo eco de la situación y supo decir que había una garantía en vigencia. Explicó que "en toda obra hay un fondo de reparo que se le descuenta de cada certificado a la empresa", y que por lo tanto es la UTE constructora la responsable de corregir cualquier desperfecto, vicio oculto o problema surgido tras la finalización de la construcción.

No obstante, Macedo buscó llevar tranquilidad y afirmó que, tras los ensayos y seguimientos realizados, la edificación de la circunvalación "cumplió con todas las normas viales, no hay deficiencia de materiales, todo está certificado". Aunque reconoció que "hay ondulaciones que deberán ser reparadas", reiteró que la obra "ni siquiera tiene recepción provisoria", y por ende, "todo sigue bajo responsabilidad de la empresa".

Avanzado julio de 2025, y a pesar de las reparaciones constantes, el director de Vialidad Provincial reiteró que "la circunvalación todavía no está a cargo de la Provincia". Calculó que la empresa tendría aproximadamente tres meses más para completar todos los trabajos de reparación de calzada y drenaje, tras lo cual se realizaría la recepción provisoria y comenzaría a correr el período de garantía definitiva de doce meses.

Sin embargo, a la fecha y tal como mostró Multivisión Federal, la persistencia de baches y la notable cantidad de máquinas trabajando en la calzada demuestran que las fallas en la obra son una constante que continúa afectando el tránsito y pone en entredicho la durabilidad de una de las inversiones de infraestructura más importantes de la provincia.