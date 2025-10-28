Yanina Latorre expuso cuánto cobran los bailarines de Tini y la cifra dejó en shock a los fans

Tini Stoessel estrenó “Futttura” y Laura Ubfal la tildó de pagarle poco a sus bailarines. Aseguró que varios de ellos se quejaron de que Lali Espósito paga el doble y Yanina Latorre explotó. Indignada por el dato falso, la conductora de SQP (América) desmintió que la artista solo les abone 200 mil pesos.

“Los bailarines cobran por todo el proceso. Es horrible decir lo que la gente gana, pero me veo obligada en defensa de Tini. Cobran 8 millones de pesos. ¿Qué incluye? Dos meses de ensayo, de lunes a viernes de 10 a 18, más los ocho shows. Los ensayos incluyen catering, snacks y almuerzos para todos”, se le escuchó decir a la esposa de Diego Latorre.

Luego, agregó: “El show dura tres horas, Tini canta 46 temas, de los cuales 31 tienen coreografía, y los bailarines firmaron un contrato desde el primer día de ensayo, donde se mencionaban todas las condiciones de trabajo. Nunca hubo ninguna queja por mal pago”. Con el sueldo sobre la mesa, varios fanáticos de Martina se despacharon contra Ubfal, a quien acusaron de “mala leche”.

Tini Stoessel canta durante más de 3 horas en "Futttura".

Cómo fue el debut de Tini Stoessel en “Futttura”

El debut de Futttura fue demoledor. Con un show de más de tres horas, el sábado Tini demostró la preparación física que tuvo en todo este tiempo para poder dar el máximo en cada coreografía y hit.

La artista cumplió el sueño de montar su propio festival. El lugar elegido fue Tecnópolis, que vibró con tres escenarios que reflejaron momentos claves de su carrera, la que inició desde muy chiquita.

Durante más de tres horas, Martina Stoessel repasó sus grandes éxitos y tuvo a un espectador de lujo: Rodrigo De Paul. La intérprete también hizo alusión a las críticas que recibe y los episodios que la “moldearon”.

El beauty look de Tini Stoessel para su show.

“Me parece triste que critiquen las emociones, ponerse mal, ponerse triste. A mí no me afectó lo que dijeron pero a ustedes seguro les pase en algún otro ámbito, que les digan que fueron demasiado exagerados. Pero ustedes sean, no se condicionen a lo que quieren los demás porque va a llegar un momento en que no van a entender quiénes son, en quiénes se convirtieron”, reflexionó. /TN