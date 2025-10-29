En Salta, la venta de carne sigue en baja, cómo afecta el contrabando desde Bolivia

Tras la noticia del contrabando de carne desde Bolivia, InformateSalta buscó la palabra de Dardo Romano, empresario cárnico de Salta y presidente de la Cámara de la Carne en la provincia, quien advirtió que es una situación que se conoce: "Se sabía que hay muchisimo contrabando en el Norte, de hecho había hablado con distribuidores, no estoy viajando para ahí, pero con gente que hace distribucion y venta en la frontera expresaron que ya hace tiempo se daba esta situación".

Según le habrían expresado estos distribuidores y vendedores, la situación se viene dando hace un tiempo: "Después de la devaluación el año pasado en Bolivia no se pudo trabajar más. No solamente carne, he leído que todos los comerciantes de Orán y Tartagal estaban sufriendo la situación".

Advirtió el peligro sanitario de lo que sucede en el Norte: "Se rompe la cadena de frío y no tiene ningún tratamiento sanitario. La gente no toma conciencia del riesgo. No podemos hacer mucho con repecto a eso, es una falta de sentido común, porque por ahorrarse un pedazo de carne puede uno terminar en el hospital".

Romano aprovechó la oportunidad para destacar el control de la policía Rural en la zona, pero reconoció que: "Se que el trabajo de la policía rural en la carnicerías es bueno, pero siempre hay alguien que se les escape, para mí es consumo familiar. No es que puede ponerse en la peatonal con la carne, es más dificil, requiere una logística de frío".

Aseguró que esta situacion que se ve en la frontera: "Corresponde a un contexto general de una receción muy grande, que el rubro está muy golpeado, tanto así como traen de Bolivia, también está trayendo de Brasil empaquetada, legal, pero es más el ruido que hace, pero en realidad no se vende porque la gente no tiene plata. No es algo que nos cambie la ecuación".

Por último insisitó en la sitaución crítica que viven en el sector desde hace 4 meses: "El problema es otro, no que pueda haber contrabando hormiga o que traigan carne de Brasil, el problema es que no se vende, no hay plata y estamos por un 20% abajo de lo que se trabajaba y a veces se mueve la aguja, vuelve a caer y acá somos muchos actores haciendo esto, ha sido duro estos últimos 4 meses", cerró por InformateSalta.