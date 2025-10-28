Exportaciones de carne aviar: En Salta, la suba "no es representativa"

Según datos del INDEC, las exportaciones de carne aviar crecieron un 8% interanual entre enero y agosto de 2025, con un volumen total de 112 mil toneladas y una facturación cercana a 155 millones de dólares.

Sin embargo, desde el sector advierten que la mejora no se traduce en estabilidad. En diálogo con Informate Salta, Gabriel Melgares, representante de Pollos Sofía, sostuvo que “es un número que no es representativo para comentar por ahora”.

El empresario explicó que “hay mucho volumen que se está trasladando al mercado interno y no está subiendo”. Además, señaló que la reapertura de China, uno de los principales destinos de exportación, fue breve: “Se volvió a abrir y cerrar en agosto, pero el impacto de China mueve la aguja”.

Respecto a las perspectivas, Melgares indicó que “la expectativa es que se abran Brasil y Chile, que también absorben lo que no se vende en el mercado externo”.

Por último, advirtió que la cadena comercial no está reflejando los cambios de precios: “La comercialización después del productor no está trasladando al consumidor la baja, pero tampoco sube”.